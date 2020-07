Logistikzentrum für Onlineshop – Coop Bau+Hobby in Bülach bleibt auf unbestimmte Zeit geschlossen Die Bau+Hobby-Filiale in Bülach-Süd wird bis auf weiteres als Logistikzentrum für den Onlineshop genutzt. Die Verkaufsstellen in Rümlang, Regensdorf und Hüntwangen sind normal geöffnet. Flavio Zwahlen

Im Innern der Coop-Bau+Hobby-Filiale in Bülach sind die Mitarbeitenden derzeit mit der Abfertigung von Onlinebestellungen beschäftigt. Foto: Sibylle Meier

Die Parkplätze bei der Coop-Bau+Hobby-Filiale sind abgesperrt. Auf einem Plakat vor dem Eingang heisst es: «Die Filiale Bülach bleibt bis auf weiteres geschlossen. Solange freuen wir uns auf deinen Besuch in der Filiale Rümlang.» Die Zeit, während der die Filiale für Kunden geschlossen bleibt, verlängert sich also laufend. Als am 27. April die Baumärkte in der Schweiz ihre Tore wieder öffnen durften, stand vor dem Coop Bau+Hobby in Bülach noch ein Schild mit der Aufschrift: «Wir sind ab dem 11. Mai wieder für dich da.»