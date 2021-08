Übernahme im Baumarktsektor – Coop Bau+Hobby in Bülach bleibt zu Die 84 Standorte von Coop Bau+Hobby laufen künftig unter dem Namen Jumbo. Der ehemalige Baumarkt in Bülach wird weiterhin nur als Logistikzentrum für den Onlineshop genutzt. Alexander Lanner

Die Bau+Hobby-Filiale in Bülach wird seit dem ersten Lockdown nur noch als Logistikzentrum für den Onlineshop genutzt. Seit kurzem ist auch der Schriftzug auf dem Dach verschwunden. Archivfoto: Sibylle Meier

Die Coop-Bau+Hobby-Märkte werden unter dem Namen Jumbo weitergeführt. Dies teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Wettbewerbskommission hatte einige Wochen zuvor der Übernahme zugestimmt. Das bisherige Filialnetz von Jumbo mit 40 Verkaufsstellen wird folglich mit den 84 Standorten von Bau+Hobby ergänzt. Die Umsetzung werde rund ein Jahr dauern, heisst es in der Mitteilung.

Rückblende: In diesem April wurde bekannt, dass Coop der bisherigen Besitzerin, Manor-Besitzerin Maus-Frères, die Jumbo-Baumärkte abkaufen möchte. Doch bereits viel früher war für den Coop-Bau+Hobby-Markt in Bülach Schluss. Denn während Ende April 2020 die Baumärkte in der Schweiz nach dem ersten Lockdown ihre Tore wieder öffnen durften, blieb der Baumarkt in Bülach geschlossen. Damals hiess es, die Verkaufsstelle werde «bis auf weiteres» als Logistikzentrum für den Onlineshop von Coop Bau+Hobby genutzt.