Neubau in Bachenbülach – Coop hat noch immer keine Baubewilligung erhalten Der Coop-Megastore in Bachenbülach soll abgerissen und neu aufgebaut werden. Noch ist das Bauprojekt aber nicht bewilligt. Coop, Gemeinde und Kanton halten sich bedeckt. Flavio Zwahlen

Auf dem Parkplatz des Coop-Megastores in Bachenbülach wird ein Provisorium erstellt. Das Gebäude im Hintergrund wird abgerissen und neu aufgebaut. Foto: Raisa Durandi

Es tut sich etwas auf dem Areal des Coop-Megastores in Bachenbülach. Auf der Parkplatzfläche hat der Bau eines Provisoriums begonnen. Auf dieses soll die Kundschaft ausweichen, wenn das bestehende Einkaufsgebäude abgerissen und danach neu aufgebaut wird. Geplant ist, dass das Provisorium in rund vier Monaten betriebsbereit ist. Dann sollen auch die Bauarbeiten am Gebäude beginnen. Coop rechnet mit einer Bauzeit von zwei Jahren, sodass der Neubau Anfang 2024 eröffnet werden kann.

Coop muss noch Akten einreichen

Das Problem: Die Gemeinde Bachenbülach hat Coop noch gar keine Baubewilligung erteilt. Gemeindeschreiber Markus Biser sagt auf Anfrage: «Für die Bewilligung der kantonalen Baudirektion sind immer noch Akten nachzureichen von Coop. Das Gesuch ist deshalb seitens Kanton sistiert.» Um welche Akten es sich dabei handelt, ist beim Kanton nicht zu erfahren: «Für das Bauvorhaben in Bachenbülach sind noch Bewilligungen und Genehmigungen des Kantons nötig. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, können wir inhaltlich keine weitergehenden Informationen geben», führt Isabelle Rüegg, Mediensprecherin bei der Baudirektion, aus.