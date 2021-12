Umbau im Rägi-Märt – Coop in Regensdorf schliesst für drei Monate Am 8. Januar ist letzter Einkaufstag beim Coop im Rägi-Märt. Dann geht der grosse Umbau los. Die Kundschaft erwarten einige Neuerungen. Anna Bérard

Der Coop im Rägi-Märt schliesst für einen Umbau am Samstag, 8. Januar, um 13 Uhr. Foto: Sibylle Meier

Coop modernisiert den Supermarkt beim Bahnhof Regensdorf. Der Umbau beginnt am Montag, 11. Januar, und dauert bis am 6. April. Der letzte Einkaufstag, bevor die Bauarbeiter im Rägi-Märt das Zepter übernehmen, ist der Samstag, 8. Januar. Die Kundinnen und Kunden können dann noch bis 13 Uhr ihre Einkäufe erledigen, danach schliessen die Türen – und das grosse Aufräumen beginnt.

Alles, was in den Regalen liegt, in den Kühltruhen und Tiefkühlern, gilt es zu räumen und für den Abtransport zu verpacken. Denn Coop verschiebt sämtliche Waren aus dem Rägi-Märt in andere Verkaufsstellen, wie die Medienstelle des Detailhändlers auf Anfrage sagt. Für das Verkaufspersonal bedeutet der Umbau vorübergehend einen neuen Arbeitsort. Coop setzt sie in anderen Verkaufsstellen ein.