Baugesuch für grossen Neubau – Coop plant zweite Filiale in Embrach – gleich neben Aldi und Denner Ein weiterer Detailhändler will im Industriegebiet von Embrach bauen. Die bestehende Filiale wird unabhängig davon weitergeführt. Thomas Mathis

Auf dieser Wiese ist der grosse Neubau von Coop geplant, dahinter der Denner-Neubau und die Aldi-Filiale. Foto: Thomas Mathis

Aldi, Denner und nun auch noch ein neuer Coop – Embrach erlebt einen Boom der grossen Detailhändler. Bereits bekannt ist, dass Denner eine neue Filiale in der Industrie baut und die bisherige Filiale rund 500 Meter davon entfernt bestehen bleibt. Coop hat ähnliche Pläne, wie ein Baugesuch zeigt, das bei der Gemeinde derzeit zur Einsicht aufliegt.

Der Neubau ist auf der Wiese an der Hardhofstrasse zwischen Winterthurerstrasse und Industriestrasse geplant. Das Grundstück liegt rund 800 Meter von der bisherigen Filiale entfernt. Die Visualisierungen zeigen eine Coop-Filiale mit Flachdach, grossen Glasfronten im Eingangsbereich und einer Holzfassade. Die Verkaufsfläche wird laut den Plänen rund 1250 Quadratmeter gross. Auf dem Aussenareal sollen 69 Kundenparkplätze entstehen, weitere 10 Parkplätze sind für Angestellte reserviert. Zudem soll es 30 Abstellplätze für Velos und Mofas geben

Filiale im Dorf bleibt

«Wir erachten das Gelände an der Hardhofstrasse als geeigneten Standort für eine Coop-Verkaufsstelle in Embrach», heisst es bei der Medienstelle auf Anfrage. Da noch einige Punkte zum eingereichten Bauprojekt mit Gemeinde und Kanton besprochen werden müssten, könne man keine detaillierteren Auskünfte erteilen. Aber: Die bestehende Filiale an der Dorfstrasse wird unabhängig vom Neubauprojekt weitergeführt. Ebenfalls keine Anpassungen gibt es beim Coop-Pronto-Shop mit Tankstelle in der Industrie.

Die Coop-Filiale an der Dorfstrasse wird weitergeführt. Foto: Thomas Mathis

Bereits im Bau ist der Denner-Neubau. Die Eröffnung ist für Ende April vorgesehen. Darin wird künftig das gesamte Discounter-Sortiment angeboten. «Wir freuen uns, dass wir mit dem zweiten Standort eine zusätzliche Möglichkeit bieten können», sagt Sprecher Thomas Kaderli. Was sagt Denner zu den Plänen auf den Nachbargrundstücken? «Die räumliche Nähe zu Mitbewerbern ist in der Schweiz die Regel. Die zusätzliche Frequenz kommt allen Gewerbetreibenden zugute.»

Baupläne von Volg

Aldi war der erste grosse Einkaufsladen im Industriegebiet. Bald folgt mit Denner eine Tochter der Migros. Gibt es eine Bewilligung für den Coop-Neubau, folgt auch dieser grosse Detailhändler. Da fehlen nur noch Migros und Lidl. Die Landi Züri Unterland plant derweil an der Dorfstrasse ebenfalls einen Ersatzneubau. Es sollen eine neue Volg-Filiale und darüber sechs Mietwohnungen entstehen. Die Ladenfläche wird etwa gleich gross sein wie bisher, und auch beim Sortiment soll es keine markanten Änderungen geben. Eine Baubewilligung liegt noch nicht vor.

Thomas Mathis ist Redaktor für das Ressort Zürcher Unterland. Er hat sein Publizistikstudium an Universität Zürich mit einem Master of Arts abgeschlossen und arbeitet seit 2016 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.