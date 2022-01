Megastore in Bachenbülach – Coop startet Umzug ins Provisorium Ab kommenden Montag muss die Kundschaft von Coop in Bachenbülach auf ein Provisorium ausweichen. Der bestehende Megastore wird abgerissen und neu aufgebaut. Flavio Zwahlen

Der Coop Bachenbülach zieht in ein Provisorium, das auf dem Parkplatz vor der bestehenden Filiale aufgebaut wurde. Foto: Sibylle Meier

Provisorien sind oftmals klobige Containerbauten, mit denen zusätzlicher Platz geschaffen wird. Solche temporären Lösungen werden in der Region oft von Schulen und Kindergärten genutzt. Anders das Provisorium von Coop, welches in den vergangenen Monaten auf dem Parkplatz vor dem Megastore in Bachenbülach aufgebaut wurde. An einen Container erinnert der silbriggraue Bau mit weissem Blechdach von aussen jedenfalls nicht.

Wie das Provisorium von innen aussieht, erfährt die Kundschaft bei der Eröffnung am kommenden Montag. Das Gebäude, in dem sich der Megastore bisher befand, wird während der kommenden Monate abgerissen und neu aufgebaut. In einer Medienmitteilung gibt Coop die Details zum Provisorium bekannt. So finden in der vorübergehenden Verkaufsstelle der Supermarkt, das Restaurant und die Vitality-Apotheke Platz. «Auf einer Ladenfläche von 1674 Quadratmetern bietet der Supermarkt ein breites Angebot: Coop legt dabei ein besonderes Augenmerk auf Früchte und Gemüse, Brot und Backwaren sowie Molkereiprodukte. Auch die bedienten Fleisch- und Fischtheken sind mit umgezogen», schreibt Coop. Ausserdem profiliere sich der Laden mit der Wein- und Bierabteilung sowie einer breiten Palette an Kosmetik- und Haushaltsprodukten.