Baubewilligung erteilt – Coop Supermarkt kommt nach Dällikon In der Dälliker Industrie gibts bald einen Coop. Ins neue Gebäude kommt auch ein Logistiker. Dieser will sich allerdings noch nicht outen. Anna Bérard

Auf dieses Areal beim Kreisel in der Dälliker Industrie kommen ein Coop und ein noch unbekannter Logistiker. Foto: Balz Murer

In der Dälliker Industrie entsteht ein Gewerbegebäude, das mit 250 Meter Länge und 50 Meter Breite zu den grössten im Furttal zählen dürfte. Für die Bevölkerung besonders interessant: Coop plant dort einen Supermarkt. Mit den zwei Läden in Regensdorf und jenem in Buchs wird der Dälliker Coop der vierte im Furttal sein. Die Verkaufsfläche dürfte vergleichbar mit jener in Buchs sein, also ein Supermarkt mittlerer Grösse. Die Details zum neuen Standort will Coop erst später bekannt geben, schliesslich dauert es noch über ein Jahr, bis die ersten Kundinnen und Kunden in der Dälliker Industrie ihren Einkauf erledigen können.