Isolierstation aufgehoben – Corona-Ausbruch im Altersheim von Glattfelden geht glimpflich aus Nachdem Anfang Dezember 20 positive Corona-Fälle im Altersheim Eichhölzli festgestellt worden waren, hat sich die Situation inzwischen wieder beruhigt. Manuel Navarro

Der Massentest im Alters- und Pflegeheim Eichhölzli zeigte auf, dass die schnellen Massnahmen gewirkt haben. Foto: Themenbild/Urs Jaudas

Fünfzehn Bewohnende und fünf Mitarbeitende waren im Alters- und Pflegeheim Eichhölzli Anfang Dezember positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daraufhin musste das Heim wieder eine Quarantänestation einrichten. Pech hatte das Altersheim, weil die Labore schweizweit vor gut zwei Wochen so überlastet waren, dass nach dem Ausbruch tagelang gewartet werden musste, bis am 6. Dezember sämtliche Bewohnende und Mitarbeiter zum Massentest antreten konnten.

Als es schliesslich so weit war, zeigte sich, dass sich die Lage nicht verschlimmert hatte. Dies bestätigt Marco Dindo, Sozialvorstand von Glattfelden, auf Anfrage. «Dies Tests der am Montag, 6. Dezember, durchgeführten Gesamtuntersuchung zeigten, dass die umgehend eingeleiteten Schutzmassnahmen gewirkt haben», so Dindo. «Das Virus konnte sich unter den Bewohnenden nicht weiter ausbreiten.» Unter den Bewohnenden wurde bei dem Massentest keine neue Ansteckung festgestellt, von den Mitarbeitenden wurde nur eine Person zusätzlich positiv getestet.