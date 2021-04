Stadtparlament Kloten dagegen – Corona-Bonus fürs Pflegepersonal lässt die Wogen hochgehen Das Stadtparlament von Kloten hat am Dienstagabend unter anderem einen Corona-Bonus fürs Pflegepersonal behandelt – und nach emotionaler Debatte verworfen. Christian Wüthrich

Nach der Ratssitzung wurde im Klotener Stadtparlament am Dienstag über das anstehende Sparprogramm der Stadtregierung informiert. Foto: Chr. Wüthrich

Keiner der sechs Vorstösse – eine Motion, vier Interpellationen und ein Postulat – gab so viel zu reden wie die Idee vom Corona-Bonus. Sigrun Sommer (SP) hatte vorgeschlagen, Kloten solle doch dem städtischen Pflegepersonal einen Bonus auszahlen für die geleisteten Einsätze unter den erschwerten Krisenbedingungen des vergangenen Pandemiejahres.

Damit löste die Sozialdemokratin eine längere Debatte über Wertschätzung, Fairness und Finanzen aus. Aber sie drang nicht durch. Vielmehr musste Ratspräsident Oliver Streuli (SVP) die heiss gelaufenen Kolleginnen und Kollegen im Schluefwegsaal schon mal zu etwas mehr Besonnenheit und Respekt ermahnen.

1000 Franken pro Vollzeitstelle

Sommer ging es um eine Belohnung für das Personal «an der Front». Sie dachte damit an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter «an der Front», welche nicht zum Kader gehören oder in der Verwaltung arbeiten. Im Fokus ihres Bonusgedankens befanden sich all jene, die «praktische Basis-Arbeiten» für das Funktionieren des Gesundheitswesens in den Klotener Alters- und Pflegeheimen sowie den Pflegewohnungen leisten würden sowie für die Spitex arbeiten. Nebst dem Pflegepersonal, sollte auch das Reinigungspersonal, der Verpflegungsdienst, die Haushaltshilfen, der Mahlzeitendienst und der Aktivierungs- sowie Betreuungsdienst pro Vollzeitpensum 1000 Franken extra erhalten.

Der Stadtrat lehne das Ansinnen ab und wolle das Postulat nicht entgegennehmen, liess Finanzvorsteher Mark Wisskirchen (EVP) das Parlament wissen. Die meisten Parteien im Rat reagierten ebenso ablehnend, wenn auch da und dort teils Verständnis für den «gut gemeinten Vorschlag» geäussert wurde. Besonders die bürgerliche Mehrheit aus SVP, FDP und CVP zerpflückten die Idee der SP, so dass der Ratspräsident noch einmal besänftigende Worte einschieben musste bevor es zur Abstimmung kam.

Mit 17 zu 9 Stimmen, bei 5 Enthaltungen wurde das Postulat somit verworfen. Es wird nicht an den Stadtrat überwiesen. Ein Corona-Bonus ist in Kloten somit vom Tisch.

Alle anderen Vorstösse überwiesen

Die weiteren Vorstösse wurden weit weniger emotional abgehandelt. So wurden sämtliche vier Interpellationen überwiesen. Darunter sind zwei Vorstösse von Roman Walt (GLP) zu Open Government Data in der Klotener Verwaltung sowie Politikern im Klassenzimmer. Aber auch ein FDP-Vorstoss von Marco Vollenweider zum Thema sinnvolle Einsätze für Asylbewerber und Langzeitarbeitslose und ein SP-Vorstoss für eine mögliche Begegnungszone im Stadtzentrum von Kloten.

Einer alten Motion zur Erfüllung der Gestaltungsplanpflicht in der historischen Swissair-Siedlung wurde zudem Aufschub gewährt. So hat der Stadtrat vom Parlament nun bis Anfang Juni Zeit bekommen für seine Beantwortung. Dies weil sich die Sache komplizierter gestaltet als zunächst gedacht.

Das Ziel: Einsparungen ohne Entlassungen

Im Anschluss an die Parlamentsdebatte präsentierten Stadtpräsident René Huber (SVP) und Finanzvorsteher Mark Wisskirchen (EVP), was eine Leistungsüberprüfung innerhalb der Stadt bislang gebracht hat. Anstatt überall mit dem Rasenmäher wild auch Kleinstbeträge wegzustreichen, will die Stadt aufgrund der Krise ganz gezielt und durchdacht sparen. «Wir haben aus dem Swissair-Grounding gelernt», sagte Huber, der schon 2001 als Finanzvorsteher im Stadtrat wirkte. Er verwies auf emotionale Spardebatten, welche damals doch nicht viel eingebracht hätten.

So stehen in der jetzigen Situation 88 Punkte im Fokus der erfolgten Leistungsüberprüfung. Zwar werde man es nicht ganz schaffen, das selbst erklärte Ziel zu erreichen und sieben Millionen Franken pro Jahr einzusparen. Aber dafür seien alle Massnahmen breit abgestützt und würden solidarisch von allen Mitgliedern der Stadtregierung mitgetragen. Ob es 2022 eine Steuerfusserhöhung geben wird, sei noch nicht entschieden. Auf Entlassungen in der Stadtverwaltung sowie bei städtischen Betrieben will man in Kloten wenn irgend möglich verzichten. Für das laufende Jahr rechnet die Flughafenstadt mit einem Defizit von 20 Millionen Franken.

