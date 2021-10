Baustellenreport in Zürich – «Corona? Das existiert hier nicht» Bauarbeiter arbeiten seit Pandemiebeginn durch. Wie geht es ihnen dabei? Ist das Virus überhaupt noch ein Thema? Ein Rundgang. Martin Sturzenegger

Ist froh um jeden Arbeitstag: Maler und Gipser Vladan auf Baustelle im Kreis 5. Foto: Urs Jaudas

Ins Restaurant ohne Maske, ins Kino ohne schlechtes Gewissen: In Zeiten des Zertifikats erscheint die Pandemie für viele weiter entfernt als auch schon. Im Baugewerbe scheint dies schon etwas länger der Fall. Das zeigt ein Spaziergang entlang von sechs Baustellen in den Stadtzürcher Kreisen 4 und 5. Er beginnt mitten im ehemaligen Arbeiterquartier an der Quellenstrasse. Vladan, der einfach nur Vladan genannt werden will, steht sogleich bereit für eine Auskunft: «Corona? Das existiert hier nicht», sagt der Gipser und Maler, der für ein Geschäft aus Dietikon tätig ist.