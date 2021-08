Contact-Tracing in Zürich – Corona-Detektive sind den Ferienrückkehrern auf den Fersen Derzeit sind rund die Hälfte der Neuinfizierten im Kanton Zürich Leute, die von einer Auslandreise zurückkehren. Sie werden teilweise minutiös befragt. Susanne Anderegg

Contact-Tracerin Sarah Schneebeli führt lange Telefongespräche mit Personen, die sich kürzlich mit Corona angesteckt haben. Foto: Sabina Bobst

Der junge Mann hat eine Woche Ferien in Dubai verbracht. Zwei Tage nach seiner Heimkehr lässt er sich auf Corona testen, weil er Symptome hat. Er ist positiv. Auch seine Freundin hat sich angesteckt, bei ihr fiel bereits der Test vor dem Rückflug positiv aus, sodass sie in Dubai bleiben musste.

Nun beschäftigt sich Sarah Schneebeli mit dem Fall. Die Contact-Tracerin muss herausfinden, wo sich der Mann in den zwei Wochen vor Symptombeginn aufgehalten hat. In diese Zeitspanne fallen auch einige Tage vor seinen Ferien. Schneebeli ruft ihn an und geht mit ihm im Gespräch Tag für Tag durch. «Backward-Tracing» heisst dieses Vorgehen in der Corona-Fachsprache.