Zwei Klassen in Quarantäne - Corona-Fälle an Schule Glattfelden lösen Massentests aus

Rund 700 Personen könnten am kommenden Montag an der Schule Glattfelden auf Covid-19 getestet werden.

Alle Schülerinnen und Schüler sowie sämtliche Mitarbeitenden der Schule Glattfelden müssen sich am Montag, 6. September, einem Corona-Test unterziehen. Weil in den letzten Tagen mehrere Fälle von Covid-19 aufgetreten waren, hat der schulärztliche Dienst des Kantons Zürich einen sogenannten «Ausbruchtest» verfügt. Betroffen davon sind rund 600 Kinder und Jugendliche des Kindergartens, der Primarschule sowie der Sekundarstufe. Auch müssen rund 100 Mitarbeitende, darunter Lehrpersonen und kommunale Angestellte, getestet werden.

Wie Adrian Rösti, Gemeinderat und Vorsteher Bildung in Glattfelden, bestätigt, unterstützt die Schulpflege diese vorsorgliche Massnahme. «Zum Schutz der Kinder und ihrer Familien ist es wichtig, dass möglichst viele Schülerinnen, Schüler und Mitarbeitende getestet werden», heisst es in einer Medienmitteilung der Schule. Es bestehe jedoch kein Testzwang. Falls Eltern einen Test ihres Kindes allerdings ablehnten, gehe man von einer Ansteckung aus. Diese Kinder dürfen für zehn Tage nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Rösti selbst wird sich am Montag ebenfalls einem Spucktest unterziehen. Wie viele Personen bereits positiv getestet wurden, ändere sich stetig. «Zwei komplette Klassen wurden aber vom Contact-Tracing des Kantons in die Quarantäne geschickt.»