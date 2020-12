Chaos in Grossbritannien – Corona führt zum plötzlichen Radikal-Brexit Die Briten steuern an Weihnachten 2020 in eine schwere Krise – und dies, noch bevor überhaupt eine Entscheidung über Deal oder No Deal beim EU-Austritt gefällt worden ist. Peter Nonnenmacher aus London

Klare Warnung an einer Strasse in London: Die Zahl der neuen Infektionen stieg im ganzen Vereinigten Königreich auf über 35’000 pro Tag, wobei aus der britischen Hauptstadt und Kent die Hälfte dieser neu gemeldeten Fälle kommen. Foto: John Sibley (Reuters)





Abgeschnitten von Europa. Und von Schottland, wenn man in England lebt. Die Lastwagen stauen sich auf den Strassen nach Dover, in den englischen Häfen herrscht Chaos. Die Sorge um frische Nahrungsmittel wächst überall.

Wer in London lebt, darf die Stadt nicht mehr verlassen. Die Polizei ist damit beauftragt, einen möglichen Exodus zu stoppen. Dies nach der Mitteilung, dass eine neuartige Form des Corona-Gräuels sich im ganzen englischen Südosten und in Teilen Nordirlands schnell ausbreitet. Wie man diese Mutation des Virus in den Griff bekommen soll, weiss man nicht.