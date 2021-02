Volumen um über 76 Prozent eingebrochen – Corona führt zum schlechtesten Ergebnis in der Geschichte von Swissport Im Vergleich zum Vorjahr arbeiten heute 320 Personen weniger bei Swissport. Schuld ist die Corona-Krise. Und nicht nur bei Swissport, auch bei anderen Serviceprovidern zeigen sich die Spuren eines katastrophalen Jahres. Manuel Navarro

Leere Hallen, so weit das Auge reicht – Handling-Agents wie Swissport und Dnata hatten im vergangenen Jahr nicht viel zu tun. Und fahren riesige Verluste ein. Foto: Urs Jaudas

Heute vor einem Jahr gab es in der Schweiz noch keinen bestätigten Corona-Fall. Doch die Angst vor der Pandemie war damals schon präsent. In Apotheken kam es zu Hamstereinkäufen von Atemmasken und an den Börsen begann eine Kurstalfahrt.

Der Flughafen Zürich war zu diesem Zeitpunkt noch einigermassen optimistisch. Doch tatsächlich sollte der Januar der letzte Monat bleiben, in dem die Zahlen von 2019 übertroffen wurden. Bereits im Februar kam es zu einem leichten Rückgang der Passagierzahlen – und dann brachen die Zahlen ganz ein.

Wirtschaftlich gesehen ist die Corona-Pandemie eine Krise, die nicht nur die Flughafen Zürich AG selbst, sondern sämtliche Partner und Branchen betrifft, die eng mit dem Flughafen verknüpft sind. «Das vergangene Jahr war das schlechteste», sagt Roland Etter von der Swiss Aviation Service Providers’ Association (Saspa). Der Verband vertritt die Interessen der grossen Serviceprovider wie Swissport, Dnata, Gate Gourmet oder Cargologic. «Das Jahr 2020 brachte es auf circa 20 Prozent der Vorjahresproduktion ohne Aussicht auf eine rasche Verbesserung.» Somit ist die Situation anders als beim Grounding der Swissair. «Nach dem Grounding nahmen die Flugbewegungen im Winter 2001/02 rasch wieder zu und erreichten rund 50 bis 60 Prozent des Vorjahres.» Doch selbst damals habe es rund zehn Jahre gedauert, bis die Anzahl der Flugbewegungen wieder das Niveau des Jahres 2000 erreicht habe.