Heiligabend in Opfikon – Corona hat ihren Plan zerzaust, aber nicht zerstört Nach zwei Totalausfällen lädt eine engagierte Vierergruppe an Heiligabend wieder alle zu Tisch. Es gibt Gratisessen, Gesang, Geschichten und Geschenke. Aber auch genügend Gäste? Christian Wüthrich

Monika Maurer (hinten links) und Erwin Jäger sowie Antonia Leal (vorne links) und Heidi Pante halten an ihrem Projekt von gemeinsamen Weihnachten mit Herz fest. Sie laden alle dazu ein, die nicht allein feiern wollen. Foto: PD

An Herzblut mangelte es dem Quartett nicht. Doch das half an Heiligabend 2020 und auch 2021 nicht weiter: Die beliebten «Weihnachten mit Herz» in Opfikon mussten gleich zweimal hintereinander wegen Corona abgesagt werden. «Das war sehr hart für unsere Gäste und auch für uns selbst», sagt Initiantin Monika Maurer. Mitstreiterin Antonia Leal pflichtet ihr bei und findet: «Wir sind jedenfalls parat.» Was die Pandemie zuletzt verhindert hatte, wird heuer nach der Zwangspause aller Voraussicht nach wieder stattfinden. «Dieses Jahr muss es einfach wieder klappen», sind sie sich einig.