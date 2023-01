Nachfrage stark gesunken – Corona-Impfzentren in Oerlikon, Winterthur und Uster schliessen Wegen der hohen Immunität in der Bevölkerung passt der Kanton die Impfkapazitäten an. In Oerlikon ist bereits in Ende Woche Schluss. Lorenzo Petrò

Das Covid-Impfzentrum Uster schliesst Ende Februar, ebenso jenes in Winterthur. In Zürich Oerlikon ist bereits Ende Woche Schluss. Foto: Sabina Bobst

Das Impfzentrum in Zürich Oerlikon schliesst diese Woche, die Impfzentren in Winterthur und Uster Ende Februar 2023, wie die Zürcher Gesundheitsdirektion mitteilt. Das Referenz-Impfzentrum am Hirschengraben (EBPI) in Zürich biete weiterhin Impfungen gegen COVID-19 an, ebenso Hausarztpraxen und Apotheken.

Wegen der hohen Immunität durch Impfungen und Erkrankungen bestehe in der Bevölkerung ein hoher Schutz vor einem schweren Verlauf bei einer Corona-Infektion, heisst es in der Mitteilung. Aus diesem Grund bestehe nur noch eine geringe Nachfrage nach COVID-19-Impfungen. Diese könnten primär in regulären Strukturen wie Arztpraxen, Apotheken sowie dem Referenz-Impfzentrum angeboten werden.

3,2 Millionen Impfungen durchgeführt

An den verschiedenen Impforten im Kanton Zürich wurden bislang rund 3,2 Millionen Impfungen durchgeführt, davon 2,02 Millionen in den Impfzentren, 590’000 in Arztpraxen, 320’000 in Apotheken, 110’000 in Spitälern sowie 160’000 an alternativen Standorten wie Heimen oder im Impftram.



Impfungen sind im Impfzentrum Zürich Oerlikon noch bis und mit Freitag, 20. Januar 2023, im Impfzentrum Winterthur bis und mit Samstag, 25. Februar 2023 sowie im Impfzentrum Uster bis und mit Dienstag, 28. Februar 2023 mit und ohne Anmeldung möglich.

