Viele Trauungen verschoben – Corona-Krise führte zu Hochzeitsabsagen Der Lockdown hat den Terminplan der Kirchen stark beeinträchtigt. Neben Hochzeiten waren insbesondere Taufen

und Erstkommunionen von den Versammlungseinschränkungen betroffen. Aber auch der soziale Austausch hat die Kommunen beschäftigt. Manuel Navarro

In der Reformierten Kirche Regensdorf mussten in den vergangenen Monaten fast alle Trauungen abgesagt werden. Foto: Francisco Carrascosa

Was machen wir, wenn es regnet? Ist zwischen Kirche und Apéro genügend Zeit eingerechnet? Haben wir

in der Sitzordnung wirklich niemanden vergessen? Solche Fragen gehören zur Normalität, wenn man eine Hochzeit plant. Was allerdings die meisten wohl bis vor kurzem nie diskutiert haben: Was, wenn eine Pandemie dazu führt, dass alle kirchlichen Trauungen abgesagt werden müssen?