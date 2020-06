Arbeitgeber Zürcher Unterland – Corona-Krise im Zentrum, Traktandenliste im Hintergrund Die Vereinigung Arbeitgeber Zürcher Unterland lud in Fisibach zur Generalversammlung und zum regen Gedankenaustausch. Werner Bucher

Die Mitglieder der Vereinigung Arbeitgeber Zürcher Unterland sprachen im Firmenmuseum Ebianum in Fisibach über ihre Erfahrungen mit der Corona-Krise. Archivbild: Urs Brunner

Eine Traktandenliste gab es zwar für die Generalversammlung der Vereinigung Arbeitgeber Zürcher Unterland (AZU). Im Zentrum stand dann aber nicht das Statuarische, sondern es ging um Kurzarbeit, Betriebsschliessungen und so weiter. Also um die Erfahrungen aus der Corona-Krise, Massnahmen zur Bewältigung und Perspektiven. «Es werden Erfahrungen geteilt und ganz persönliche Tipps weitergegeben», fasste es Heinz Eberhard aus Kloten im firmeneigenen Baggermuseum in Fisibach zusammen.