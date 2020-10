Budget 2021 – Corona-Krise wird Loch in Opfikons Kasse reissen Opfikon rechnet im Budget 2021 mit massiv tieferen Steuererträgen. Die Gemeinde fasst momentan aber noch keine Steuererhöhung ins Auge. Daniela Schenker

Die Folgen der Covid-Pandemie werden die Opfiker Finanzen noch über Jahre belasten. Foto: Michael Caplazi

Opfikon präsentiert das Budget für das Jahr 2021. Dieses sieht ein Minus von 14,3 Millionen Franken vor. Dem Aufwand von 173,9 steht ein Ertrag von 159,6 Millionen Franken gegenüber. Die Gemeinde schrieb in den zurückliegenden Jahren in der Rechnung stets ein Plus. 2017 waren es 15,4 Millionen Franken, 2018 10,8 Millionen und im vergangenen Jahr 18,5 Millionen.

Die Folgen der Corona-Krise seien schwierig abschätzbar, schreibt Opfikons Finanzvorstand Valentin Perego (FDP) in einer Medienmitteilung. Es sei aber von markant tieferen Erträgen bei den ordentlichen Steuern auszugehen, sowohl von Firmen als auch von natürlichen Personen. Die Gemeinde rechnet hier mit einem Minus von 8,3 Millionen Franken. Die Stadt Opfikon umfasst 11’841 steuerpflichtige natürliche Personen und 1457 steuerpflichtige Firmen. Im Schnitt der vergangenen fünf Jahre trugen die Firmen in Opfikon 51 Prozent zu den Steuereinnahmen bei.

Im vergangenen Jahr konnte die Gemeinde von einem einmaligen hohen Steuerertrag aus früheren Jahren profitieren. Diese 26,8 Millionen Franken werden im kommenden Jahr wegfallen. Angesichts dieser geringeren Steuereinnahmen wird Opfikon deutlich weniger an den kantonalen Finanzausgleich abliefern. Waren es im Vorjahr noch 26,2 Millionen Franken, sind im Budget 2021 noch 2,5 Millionen vorgesehen.

Düstere Aussichten

«Auch der Finanzplan 2020 bis 2024 ist stark geprägt von den wohl einschneidenden Folgen der Covid-19-Pandemie», so Perego. Dieser Finanzplan zeige in der Erfolgsrechnung eine stetige Verschlechterung des Cash Flows an. Dieser liege im nicht tolerierbaren Bereich. Die jetzt massiv einbrechenden Steuererträge würden etliche Jahre unter dem bisher erreichten Niveau bleiben. Gleichzeitig rechnet Opfikon mit einem hohen Investitionsbedarf und deshalb mit einer Erhöhung der Abschreibungen. Allein im Jahr 2021 sind Investitionen im Verwaltungs-

vermögen von 35,2 Millionen vorgesehen. Dennoch möchte die Gemeinde vorerst den Steuerfuss nicht anpassen. Mit einem Steuerfuss von 94 Prozent gehört Opfikon zu den steuergünstigen Gemeinden im Kanton.