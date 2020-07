Stiftung Vivendra erlebte ein blendendes Jahr und die Zukunft wird noch sonniger

Rund eine halbe Million Franken an Spenden hatte die Stiftung Vivendra 2016 zu verzeichnen. Das Geld floss in Tausende von Therapiestunden, in Wohngruppen und ins Internat. Nächstes Jahr will die Stiftung das Restaurant Sonne in Dielsdorf eröffnen und dabei auf «langsames Essen» setzen.