Krisenmanagement in Kloten – Corona-Massnahmen sind für Behinderte schwer nachvollziehbar Für Menschen mit einer Behinderung und deren Betreuende ist die Corona-Pandemie eine grosse Herausforderung. Die Stiftungen Pigna und Vivendra geben ihr Bestes, damit sich ihre Klienten wohlfühlen – und gesund bleiben. Barbara Stotz Würgler

Der Geschäftsführer der Stiftung Pigna in Kloten, Daniel Meier. Foto: Sibylle Meier

«Er wäre unheimlich gerne nach Hause gekommen und war sehr traurig, dass es nicht klappte», berichtet Ursula Keller aus Bülach. Ihr 38-jähriger Sohn René hat Autismus und lebt seit rund zehn Jahren in einer Wohngruppe der Stiftung Pigna in Kloten. Normalerweise geht René Keller jedes zweite Wochenende nach Hause. Doch weil bis mindestens am 30. April ein Besuchsverbot gilt, dürfen sich er und seine Mutter vorderhand nicht sehen. Es wäre Ursula Keller offengestanden, ihren Sohn für die Zeit der Corona-Krise aus der Wohngruppe zu nehmen und bei sich zu Hause zu betreuen. Doch dies traute sich die 64-Jährige nicht zu. «Bei der Pigna hat er mehr Freiheiten und Beschäftigung», ist sie überzeugt.