Plötzlich ist Krieg. Die Betroffenheit über den russischen Angriff auf die Ukraine ist gross, die Sorge um die Menschen ebenfalls. Besonders in Bülach. Die Vetropack AG betreibt in Hostomel ein Werk. Dieses wird in den ersten Kriegswochen bombardiert und muss aufgegeben werden.

Foto: Alexey Furman/Getty Images