Kirchgemeindeversammlung Bülach – Corona reisst Löcher in die Kirchenkasse Corona verschärft bei den reformierten Kirchgemeinden den Spardruck. Die Bülacher etwa schreiben ihr Budget

tiefrot – und bangen jetzt um ihre neue Pfarrstelle. Florian Schaer

Die Aussichten sind bei der reformierten Kirche alles andere als rosig, zumindest dort, wo es um die Finanzen geht. Foto: Daniel Kellenberger

Erst am 9. Februar hat die reformierte Kirchgemeindeversammlung in Bülach Sebastian Zebe zum neuen Pfarrer gewählt. Seine 100 Stellenprozente hatte Bülach aufgrund des neuen Pfarrstellen-Verteilschlüssels der kantonalen Landeskirche erhalten. Doch Fritz Meier-Fluck befürchtet, dass man diese 100 Prozent umgehend wieder verlieren wird. Der Finanzvorsteher der Bülacher Protestanten weiss: Weder für die Gemeinde noch für die kantonale Landeskirche sieht die finanzielle Zukunft gut aus. «Es ist klar, dass jetzt gespart werden muss. Darum ist es gut möglich, dass man uns dieses Pensum einfach wieder streicht.» Aus seiner Sicht wäre das ehrlicher, wenn die grossen Kirchgemeinden wie Bülach den Kopf herhalten müssten,

als wenn man bei den kleineren Abstriche mache, die auch so schon wenig Ressourcen hätten, sagt er.