Leichtathletik: Erneute Absage – Corona stoppt Crosslauf, zum Dritten Die Schweizer Cross-Meisterschaften, die für den 7. März in Regensdorf geplant waren, fallen Pandemie-bedingt aus. Jörg Greb

Lokalmatador Jonas Raess (Bildmitte mit der Startnummer 170, hier am Start des Wisacher-Cross 2019) und seine Konkurrenten können Anfang März erneut nicht um den Schweizer Meistertitel im Cross laufen. Archivfoto: Leo Wyden

Vor knapp elf Monaten zählten die Schweizer Meisterschaften im Crosslauf zu den ersten grösseren Sportanlässen, die der damals hierzulande einsetzenden Coronavirus-Pandemie zum Opfer fielen. Die Verantwortlichen des LC Regensdorf sprangen nach der damaligen Absage der Wattkämpfe von Farfagny FR als bereits definierte Ausrichter der Geländelauf-Titelkämpfe von 2021 ein. Sie boten eine Alternative und integrierten die Titelentscheidungen für das Jahr 2020 in ihr traditionelles Wisacher-Cross von Anfang November. Nur, dieses Rennen fiel vor etwas zwei Monaten Pandemie-bedingt erneut ins Wasser. Als drittes Glied in der Absagen-Kette stehen nun die Crosslauf-Meisterschaften 2021 fest, die dem LCR ursprünglich zugesprochen wurden. Auch sie – vorgesehen am 7. März – können nicht stattfinden.