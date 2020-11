Dielsdorf – Corona-Testcenter auf dem Feuerwehr-Areal Auch in Dielsdorf kann man sich jetzt einem Corona-Test unterziehen.

Apotheken haben in Dielsdorf ein Corona-Testcenter aufgebaut. Symbolfoto: Patric Spahni

Seit vergangenem Montag werden auch in Dielsdorf Tests auf das Covid-19-Virus gemacht. Drei umliegende Apotheken haben ein Testcenter aufgestellt. Getestet wird nicht in den Apotheken selbst, sondern in einem eigens erstellten Testzentrum an der Nassenwilerstrasse 2 auf dem Gelände der Feuerwehr Dielsdorf.

Wer sich einem Test unterziehen will, muss sich online anmelden bei der Apotheke Dr. Kunz. Im Corona-Testzentrum in Dielsdorf werden der Schnelltest und der PCR-Test gemacht. Der Schnelltest liefert das Resultat innert 15 bis 20 Minuten direkt vor Ort. Das Ergebnis des PCR-Tests ist etwas zuverlässiger und liegt nach 24 bis 48 Stunden vor.

red