Enorme Nachfrage - Corona-Tests werden knapp: Wieso das ein Problem für die 2-G+-Pflicht ist

Martine Ruggli, in vielen Apotheken sind die Selbsttests vor den Feiertagen ausverkauft. Was ist schiefgelaufen?

Schiefgelaufen ist nichts, aber das Material wird langsam knapp. Die Selbsttests für den häuslichen Gebrauch werden auf der gleichen Basis hergestellt wie die Antigen-Schnelltests, die in Apotheken, Testzentren und Arztpraxen angeboten werden. Es sind auch die gleichen Firmen, welche beiderlei Testarten herstellen. In der Pandemie testen alle Länder so viel, dass die Materialressourcen auszugehen drohen.