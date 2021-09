Riesenansturm auch in Dielsdorf – Corona-Testzentrum am Flughafen verbannt «Disco-Leute» Um die Reisenden vor langen Wartezeiten zu bewahren, bietet eines der Testzentren am Flughafen nur noch kostenpflichtige Tests an. Flavio Zwahlen

Geht es nach dem Bundesrat, sollen die Corona-Tests für Personen ohne Symptome ab 1. Oktober kostenpflichtig werden. Foto: Raphael Moser

«Wenn wir neue Termine freischalten, sind diese in der Regel innerhalb eines Tages weg», sagt Thomas Kunz, Inhaber der Dr. Kunz Apotheken, unter anderem mit zwei Filialen in Dielsdorf und einer in Regensdorf. Die Apotheke betreibt ein Testzentrum auf dem Gelände der Feuerwehr Dielsdorf. Die Nachfrage sei momentan sehr hoch. «Wir erhalten immer wieder Anfragen von ganzen Schulklassen oder Geschäftsbetrieben, die sich vor einem Anlass oder Ausflug testen lassen möchten. Dazu kommen Partygänger oder Restaurantbesucher, die dafür ein Zertifikat brauchen.»