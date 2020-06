«Corona wirkt als Brandbeschleuniger»: Mobiliar-Chef Markus Hongler, aufgenommen am Sitz der Versicherung in Zürich-Oerlikon.

Die Suva berichtete kürzlich über stark gesunkene Unfallzahlen wegen des Lockdown. Dürfen wir uns auf Prämiensenkungen im nächsten Jahr freuen?

Wir passen die Prämien laufend an die Schadenentwicklung in den Vorjahren an. Unsere Autoprämien haben wir bereits im April um durchschnittlich 3 bis 4 Prozent und teils um bis zu 8 Prozent gesenkt. Ausserdem werden wir im Juli 10 Prozent der Autoprämie als Gewinnbeteiligung an unsere Kunden zurückerstatten.