Blamage für die Hockeyaner – Corona-Wirren und Schweizer Slapstick Die Olympiasaison hat für das Team Patrick Fischers denkbar schlecht begonnen: In Krefeld blamieren sich die Schweizer bei einem 1:7 gegen dezimierte Slowaken. Simon Graf

Autsch! Nationalcoach Patrick Fischer verfolgt den desolaten Auftritt seines Teams. Foto: Andy Müller (freshfocus)

Okay, es ist nur ein Vorbereitungsturnier. Doch wie sich die Schweizer zum Auftakt des Deutschland-Cups am Schluss gehen liessen, lässt aufhorchen. 1:3 zurück, ersetzte Patrick Fischer schon dreieinhalb Minuten vor Schluss Goalie Wüthrich durch einen sechsten Feldspieler. Schlumpf ermöglichte mit einem Puckverlust als letzter Mann das 1:4 ins leere Tor, Karrer leitete wenig später mit einem Pass ins Niemandsland das 1:5 ein – ebenfalls ins verlassene Gehäuse. Und als hätte das noch nicht genügt, musste sich Wüthrich noch zwei weitere Male geschlagen geben.

1:7 gegen ein junges slowakisches Team, das wegen zweier Coronafälle überdies kurzfristig auf einen ganzen Sturm und einen Verteidiger verzichten musste. Die Austragung der Partie war am frühen Nachmittag sogar auf der Kippe gestanden. Doch offenbar brachten die Corona-Wirren die Schweizer mehr durcheinander als die direkt betroffenen Slowaken.

Den Kollegen umgecheckt

Wenn es eine Szene gab, die sinnbildlich war für den konfusen Auftritt der Schweizer, dann war es jene vor dem 1:6, als Alatalo mit dem Puck nach vorne lief und ihn Eggenberger umcheckte. Wäre es nicht gegen den Teamkollegen gewesen, der Check hätte Applaus verdient gehabt. Slapstick in Krefeld. Dabei hatten die Schweizer die Slowaken zuvor siebenmal geschlagen, an der WM in Riga sogar 8:1 deklassiert.

Jubelnde Slowaken, konsternierte Schweizer (hier Sandro Schmid): ein bitterer Auftakt in Krefeld. Foto: Andy Müller (freshfocus)

Es half nicht, dass Luganos Thürkauf das Team zu Beginn des Mittelabschnitts mit einem Check gegen den Kopf fünf Minuten in Unterzahl versetzte. Für SCB-Goalie Wüthrich, dem nichts vorgeworfen werden konnte, war es ein denkbar ungünstiger Einstand im Nationalteam. Andere wie Andrighetto oder Müller konnten ihre Formbaisse aus den Clubs auch mit dem Schweizerkreuz auf der Brust nicht kaschieren.

Das Telegramm Infos einblenden Schweiz – Slowakei 1:7 (1:1, 0:1, 0:5) Tore: 4. (3:00) Griger (Kristof) 0:1. 13. Corvi (Moser) 1:1. 30. Griger (Siska) 1:2. 47. Kristof (Takac/Ausschluss Ambühl) 1:3. 58. (57:49) Holesinsky (Regenda/ins leere Tor) 1:4. 59. (58:15) Griger (ins leere Tor) 1:5. 59. (58:42) Takac (Kristof) 1:6. 60. (59:57) Hrehorcak (Griger) 1:7. – Strafen: 5-mal 2 Minuten plus 5 Minuten und Spieldauer (Thürkauf) gegen die Schweiz, 2-mal 2 Minuten gegen die Slowakei. Schweiz: Wüthrich; Untersander, Alatalo; Weber, Müller; Schlumpf, Riva; Karrer, Frick; Andrighetto, Corvi, Moser; Marschini, Ambühl, Vermin; Fazzini, Thürkauf, Pestoni; Moy, Schmid, Bertaggia; Eggenberger. Bemerkung: Die Schweizer von 56:37 bis 57:04, 57:26 bis 57:49 und von 58:01 bis 58:15 ohne Torhüter.

Am Dienstag hatte Fischer noch proklamiert, man wolle sich an den Olympischen Spielen in Peking und an der WM im Helsinki nicht mit dem Viertelfinal zufriedengeben. Das Debakel zum Auftakt des Deutschland-Cups führte ihm nun vor Augen, dass es in jeder Saison immer wieder von neuem losgeht, man wieder etwas aufbauen muss.

Nach dem missglückten Start haben die Schweizer einen Tag Zeit, um sich zu sammeln: Am Samstag (14.30 Uhr) treffen sie auf die Deutschen, am Sonntag (11 Uhr) zum Abschluss auf die Russen. Dies natürlich unter der Prämisse, dass sich die Corona-Ausbrüche am Turnier in Grenzen halten und es regulär durchgespielt werden kann. Denn der Deutschland-Cup zeigt: Die steigenden Corona-Fallzahlen schwappen zusehends auch auf den Profisport über.

Simon Graf ist stv. Leiter des Ressorts Sport und berichtet seit über 20 Jahren über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher, 2018 einen Bestseller über Roger Federer. Mehr Infos @SimonGraf1

