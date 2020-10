Neue Cigar Lounge in Dällikon – Corona zerstört den Glauben an den Erfolg nicht Daniele Latini, Wirt im Restaurant Sennhof in Dällikon, kennt die Bedürfnissen seiner Gäste. Jetzt erfüllt er ihnen den Wunsch nach einer Raucherbar. Barbara Gasser

Der Sennhof-Wirt Daniele Latini ist überzeugt davon, dass die neue Cigar Lounge 8108 gut besucht sein wird. Foto: Francisco Carrascosa

«Jetzt erst recht», hat sich Daniele Latini gesagt und am Projekt der Cigar Lounge festgehalten trotz der verschärften Situation wegen der Corona-Pandemie. «Immer wieder bin ich von Stammgästen in meinem Restaurant Sennhof angesprochen worden, dass sie sich einen Raum wünschen, wo sie in Ruhe eine Zigarre rauchen können», erklärt er. Er habe festgestellt, dass in Dällikon das Bedürfnis nach einem solchen Ort sehr gross sei. «Deshalb bin ich zuversichtlich, dass es klappt.»

Latini rechnet vor allem mit einheimischen Gästen, weil sie nach dem Besuch der Cigar Lounge zu Fuss nach Hause gehen können. Das sei ein Vorteil, der geschätzt werde. «In der Raucherbar bieten wird ja auch die zu Zigarren passenden alkoholischen Getränke an.»