Auf dem Areal der Stadthalle – Corona zwingt den Weihnachtsmarkt in Bülach hinter Gitter

Der Bülacher Weihnachtsmarkt lockt jeweils bis zu 50’000 Menschen in die Altstadt. Foto: Sibylle Meier

Der traditionelle und stimmungsvolle Bülacher Weihnachtsmarkt lockte vor Corona bis zu 50’000 Menschen in die Bülacher Altstadt. Wegen seiner Grösse und des vielfältigen Angebots gilt er so nicht als Markt, sondern als Anlass. Zum Angebot zählen neben den Marktständen zahlreiche Verpflegungsmöglichkeiten und Fahrgeschäfte. Beliebte Höhepunkte und Publikumsmagnete sind jeweils der Besuch des Samichlauses sowie der Chlausumzug am Sonntagabend.

Als Anlass fällt der Weihnachtsmarkt unter die Zertifikatspflicht. Das bedeutet: Das gesamte Areal des Weihnachtsmarkts müsste in diesem Jahr wegen der Schutzmassnahmen mit Absperrgittern eingezäunt und der Zutritt kontrolliert werden. Wie der Bülacher Stadtrat nun in einer Medienmitteilung schreibt, hat er wegen des hohen Kontrollaufwands zu seinem Bedauern entschieden, den traditionellen Weihnachtsmarkt im Zentrum der Stadt abzusagen. Es ist bereits das zweite Mal, dass der Anlass wegen Covid nicht am gewohnten Ort durchgeführt werden kann. 2020 musste der dreitägige Anlass gar ganz abgesagt werden.

Stadthallen-Areal als Ersatz

Weil der Anlass nicht nur sehr beliebt ist, sondern auch für die lokalen Vereine eine wichtige Einnahmequelle darstellt, hat die Stadt entschieden, während vier Tagen, von Donnerstag, 25., bis Sonntag, 28. November, einen kleineren Markt auf dem Areal der Stadthalle durchzuführen. «Der dortige Parkplatz bietet Platz für maximal 55 Stände», sagt Bülachs Stadtschreiber Christian Mühlethaler auf Anfrage. In der Altstadt waren in den Jahren vor Covid jeweils 170 Ausstellende präsent. «Geplant ist, auch die Stadthalle in den Markt einzubeziehen», sagt Mühlethaler.

«Es wird eine Zutrittskontrolle geben.» Christian Mühlethaler, Stadtschreiber Bülach

Fest steht, dass der Parkplatz bei der Stadthalle für die Dauer des Marktes eingezäunt werden muss und es eine Zutrittskontrolle geben wird. «Beides ist dort natürlich viel einfacher zu bewältigen als in der weitläufigen Altstadt.» Die Details würden nun ausgearbeitet. Informationen zum Anlass werden zu gegebener Zeit unter www.buelach.ch/weihnachtsmarkt veröffentlicht. Personen und Organisationen, die sich bereits für den traditionellen Weihnachtsmarkt angemeldet haben, werde man direkt kontaktieren, heisst es bei der Stadt.

