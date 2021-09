Zertifikatspflicht im Breitensport – Covid-Pass bringt Vereine an den Anschlag Ungeimpfte Schwimmlehrer, wenig Personal, knappe Kasse: Die Umsetzung der Zertifikatspflicht stellt viele Sportclubs vor grosse Herausforderungen. Alessandra Paone

Noch ist unklar, wie viele Mannschaften des Handball-Clubs Horgen spielfähig sind. Foto: Raisa Durandi

Seit Montag müssen Personen ab 16 Jahren nicht nur in Restaurants und Hotels ein Covid-Zertifikat vorweisen. Die Pflicht gilt auch für Freizeit-, Sport- und Unterhaltungsbetriebe. Doch gerade im Breitensport erweist sich die Umsetzung als schwierig.

Die personellen und finanziellen Ressourcen vieler Vereine sind knapp. Sie sind nicht professionell geführt, funktionieren nur dank des ehrenamtlichen Engagements unzähliger Menschen. Auch das Baselbieter Schwimmteam Gelterkinden 95.

Am Sonntag verschickte der Verein eine E-Mail an die Eltern ihrer Schülerinnen und Schüler. Der Schwimmkurs, der soeben begonnen hat, müsse per sofort wieder abgesagt werden, heisst es darin. Grund seien die neuen Covid-Bestimmungen. Die Kosten würden vollumfänglich zurückerstattet.