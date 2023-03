Kommentar zur Krise der Bank – Credit Suisse im freien Fall: Jetzt sollte die Nationalbank eingreifen Die zweitgrösste Schweizer Bank ist nicht mehr in der Lage, das Vertrauen von Kunden und Anlegern zurückzugewinnen. Nur mit der Hilfe von Thomas Jordan kommt sie noch aus dem Schlamassel. Peter Burkhardt

Könnte die Abwärtsspirale bei der Credit Suisse stoppen: Nationalbank­präsident Thomas Jordan. Foto: Marcel Bieri

Panikstimmung macht sich um die angeschlagene Credit Suisse breit. Ihre Aktien stürzten am Mittwochvormittag um 30 Prozent ab, bevor sie sich am Nachmittag wieder kräftig erholten. Fachleute mögen noch so betonen, dass die Bank über genügend Kapital verfüge und kein Liquiditätsproblem habe. Trotzdem entziehen die Anlegerinnen und Anleger der Credit Suisse das Vertrauen.