Wegen Rückstellungen für Rechtsfall – Credit Suisse rutscht in die Verlustzone Die zweitgrösste Schweizer Bank muss hohe Reserven für einen Rechtsfall in den USA bilden und erwartet deshalb für das vierte Quartal einen Verlust. Angelika Gruber

Ein Rechtsfall drückt die Credit Suisse in die Verlustzone. Foto: Gianluca Colla (Bloomberg)

Die Credit Suisse erhöht ihre Vorsorgen für einen Rechtsfall in den USA und schreibt deshalb im vierten Quartal 2020 einen Verlust. Wie hoch dieser ausfällt, will die zweitgrösste Schweizer Bank im Februar bekanntgeben. Konkret geht es um Rückstellungen für Rechtsfälle in Zusammenhang mit dem US-Immobilienmarkt, die die Bank um 850 Millionen Dollar erhöht.