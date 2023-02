Horrorjahr der Grossbank – Credit Suisse hat im vergangenen Jahr 123 Milliarden Kundengelder verloren Die angeschlagene Grossbank hat ein Horrorjahr hinter sich. Der Verlust beläuft sich auf 7,3 Milliarden Franken. Gleichzeitig zahlt sie Zuge ihres Umbaus für den Erwerb der Investmentbank von Michael Klein 175 Millionen Dollar. Beatrice Bösiger UPDATE FOLGT

Muss den höchsten Verlust seit 2008 bekanntgeben: Ulrich Körner, der neue Chef der Credit Suisse. Foto: PD

Die Credit Suisse erwirtschaftet einen Verlust von rund 7,3 Milliarden Franken. Damit liegt dieser knapp über dem von den Analysten erwarteten Wert. Zudem übernimmt sie die Investment Bank von Michael Klein. Dieser erhält dafür rund 175 Millionen Dolllar.

Es ist der höchste Verlust seit der Finanzkrise. 2008 betrug der Fehlbetrag 8,2 Milliarden Franken. Das Jahr 2021 war besser, aber auch schlecht: Damals schrieb die zweitgrösste Schweizer Bank einen Verlust von 1,6 Milliarden. Der Zusammenbruch des US-Hedgefonds Archegos und der Kollaps des australischen Lieferkettenfinanzierers Greensill hatten das Ergebnis verhagelt.

Der Abfluss von Kundengeldern, hohe Kosten und massive Wertberichtigungen wegen der radikalen Restrukturierung, welche die strauchelnde Grossbank Ende Oktober angekündigt hat, sind mit verantwortlich für den hohen Verlust 2022.

Hohe Geldabflüsse im Oktober und November

Nach Gerüchten in Sozialen Netzwerken, wonach die Grossbank Liquiditätsprobleme habe, zogen Kunden innerhalb von wenigen Wochen rund 80 Milliarden Franken von der Grossbank ab. Insgesamt zogen Kunden im vergangenen Jahr rund 123 Milliarden Franken von der Credit Suisse ab. Diese Abflüsse hätten sich auf den Monat Oktober beschränkt, wie die Bank in ihrer Medienmitteilung schreibt, im Rest des Quartals hätten sich die Abflüsse deutlich verringert.

Im Januar habe Credit Suisse insgesamt wieder positive Geldflüsse gesehen, speziell in den Bereichen Vermögensverwaltung und Asset Managment, wie Finanzchef Dixit Joshi vor Journalisten sagte. Die abgeflossenen Gelder dürften aber trotzdem die Erträge 2023 schmälern: «die niedrigeren Kundeneinlagen und verwalteten Vermögen werden voraussichtlich zu einem Rückgang des Zinserfolgs und der wiederkehrenden Kommissions- und Gebührenerträge führen», schreibt die Grossbank in ihrer Medienmitteilung.

«New Credit Suisse» soll schlanker und weniger risikoanfällig sein

Gleichzeitig treibt sie ihre Umbaupläne weiter voran. Die Konzernleitung spricht von «New Credit Suisse». Neu will sich die Bank auf die Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden, die Verwaltung von Geldern für institutionelle Anleger und das Geschäft in der Schweiz konzentrieren. Zur Finanzierung des Umbaus hat die Grossbank neues Kapital in der Höhe von 4 Milliarden Franken aufgenommen. Mit der Kapitalerhöhung haben Investoren aus den Golfstaaten ihren Einfluss bei der zweitgrössten Schweizer Bank ausgebaut.

Ein weiterer zentraler Baustein des Umbaus ist die radikale Neuausrichtung der Investmentbank. Diese soll künftig weniger Kapital binden und enger an die Vermögensverwaltung gekoppelt werden. Ein Teil des Geschäfts soll bekanntlich in die neu gegründete Investmentbank CS First Boston ausgelagert werden.

Am Donnerstag hat Credit Suisse nun bekannt gegeben, dass sie zum Aufbau des Geschäfts die Investmentbank des US-Finanzunternehmers Michael Klein für 175 Millionen Dollar gekauft hat. Dieser Kauf gilt als umstritten, Klein werden Interessenskonflikte vorgeworfen, da er bis vor Kurzem selbst im Credit-Suisse-Verwaltungsrat sass (Lesen Sie hier mehr dazu).

Die Frage nach den weiteren Geldgebern für die neue Investmentbank, die 2024 oder 2025 an die Börse gehen könnte, bleibt indes nach wie vor offen. Im Oktober hat Credit Suisse von einem Investor gesprochen, der sich mit 500 Millionen daran beteiligen will. Laut Finanzchef Joshi gäbe es nach wie vor viele Optionen, konkrete Neuigkeiten dazu gibt es aber nicht.

Mit dem Umbau geht auch ein drastischer Stellenabbau einher. Rund 9000 Stellen sollen gestrichen werden, 2000 davon in der Schweiz. Bis Ende 2025 will Credit Suisse ihre Kosten um rund 2,5 Milliarden Franken senken.

Beatrice Bösiger beschäftigt sich als Wirtschaftsredaktorin mit Themen rund um den Finanzplatz. Zuvor war sie bei der «Finanz und Wirtschaft» und davor mehrere Jahre als Korrespondentin in Moskau tätig, von wo aus sie über die gesamte Region berichtete. Mehr Infos @bea_bee

