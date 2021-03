Mobilfunkanlage im Dorf – Crowdfunding für Widerstand gegen Rafzer 5G-Antenne lanciert Sunrise will an der Bahnhofstrasse 5 in Rafz eine neue Mobilfunkanlage bauen. Nun versuchen Gegner, mit einer Crowdfunding-Kampagne Geld aufzutreiben, um dagegen zu prozessieren. Manuel Navarro

Geplant ist die Antenne auf dem Gebäude an der Bahnhofstrasse 5. Die Baubewilligung ist wegen hängender Rekurse noch nicht rechtskräftig. Foto: Sibylle Meier

Mobilfunkanbieter Sunrise hat vergangenes Jahr in Rafz ein Bauprojekt für eine neue Mobilfunkanlage eingereicht. Erstellt werden soll die Antenne nicht am Dorfrand auf der grünen Wiese, sondern auf einem bereits bestehenden Gebäude an der Bahnhofstrasse 5, relativ nahe am Dorfkern also.

Inzwischen haben Private gegen das Baugesuch Rekurs eingereicht. Sie machen geltend, dass Denkmalschutzobjekte durch die Mobilfunkantenne negativ beeinträchtigt würden. Auch soll die Anlage das historisch wertvolle Dorf samt Kernzone «verschandeln».

Sorge um die Strahlung