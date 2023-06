CS-Siedlung in Zürich – Ihr Haus hat eine neue Heizung – und wird trotzdem abgerissen Daniel Naef und Liliane Forster verstehen nicht, wieso ihr Zuhause abgebrochen werden soll. Der Immobilienfonds der Credit Suisse argumentiert mit ökologischen Überlegungen. Malte Aeberli

Enttäuscht – aber kämpferisch: Daniel Naef und Liliane Forster organisieren den Protest der Bewohnenden in der Siedlung Heuried-Küngenmatt in Zürich Wiedikon. Foto: Silas Zindel

«Wir stehen mit dem Rücken zur Wand» – so fasst Liliane Forster ihre Gefühlslage zusammen. Ihr Partner Daniel Naef ergänzt: «Wir haben keinen Plan B – am Schluss muss uns die Polizei hier raustragen.» Die beiden Mittsechziger organisieren den Protest in einer Zürcher Siedlung mit etwas über 100 Wohnungen, die in den nächsten zwei Jahren einem Neubau mit 149 Wohnungen weichen soll.