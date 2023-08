Cup-Highlight gegen den FC Zürich – Darum verzichtet Red Star auf seinen Vorteil und spielt im Letzigrund 2018 motzten die FCZ-Profis über die Umstände ihres Cupspiels beim FC Red Star, diesmal dürfen sie in ihrem Heimstadion auflaufen. Ein echtes Heimspiel hätte die Amateure überfordert. Florian Raz

So sah es 2018 aus: Argjend Gashi (Nr. 13) erzielt für Red Star das Tor zum 1:3 gegen den FCZ-Goalie Andris Vanins. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

An die Reaktionen der Profis mag er sich noch gut erinnern. Unter anderem war den Spielern des FC Zürich das Licht zu wenig hell. Auch sonst war wenig so, wie sie es sich an ihren Matches gewohnt waren, sie motzten über dieses und jenes. Am Ende kamen sie mit einem knappen 3:2-Sieg davon.

2018 war das, als der FC Red Star das letzte Mal im Cup gegen den FCZ gespielt hat. Präsident Yves Cornioley sagt: «Die Atmosphäre, die wir damals hatten, war einmalig. Das war schon ein Vorteil für uns.»

Am Samstag spielt Cornioleys Club wieder gegen den FCZ. Aber die Profis werden sich nicht mehr mit ungewohnten Umständen auf der Brunau herumschlagen müssen. Obwohl Red Star wieder Gastgeber ist, findet das Spiel im FCZ-Heimstadion Letzigrund statt.

Die Stadt kommt den Amateuren entgegen

Cornioley erzählt vom «grösseren Hosenlupf», den es 2018 gebraucht hat, um auf der Brunau ein Stadion mit zusätzlichen Tribünen aufzubauen: «Das war von der Organisation und von den Kosten her enorm.» 150 freiwillige Helferinnen und Helfer waren im Einsatz: «Die hätten wir jetzt, in der Ferienzeit, niemals hinbekommen.»

Also zieht der Club aus der 2. Liga interregional am Samstag in den grossen Letzigrund. Das Sportamt Zürich ist den Amateuren «spürbar entgegengekommen», wie es auf Anfrage schreibt. Schliesslich habe Red Star «nicht die gleichen Refinanzierungsmöglichkeiten» wie ein Club aus der höchsten Schweizer Liga. Konkrete Zahlen gibt es «aus verschiedenen Gründen» keine heraus.

Auch Cornioley mag nicht gross über Geld reden. Aber natürlich ist sein Ziel, dass dem FC Red Star ein Gewinn in der Kasse bleibt. Diesen muss der Club komplett selbst erwirtschaften.

Der Cup findet weiter keine Sponsoren

Der Schweizerische Fussballverband hat keine Werbepartner für den Cup gefunden. Ohne zentrale Vermarktung bleiben die Prämien auf bescheidenem Niveau. 2000 Franken bekommt jeder Teilnehmer an der ersten Hauptrunde.

Immerhin müssen die Amateure die Einnahmen nicht mit dem FCZ teilen. Bis und mit Halbfinals tragen die Heimteams das finanzielle Risiko. Im Gegenzug dürfen sie die Spiele eigenständig vermarkten und behalten die Ticketeinnahmen.

Diese dürften im Fall von Red Star höher ausfallen als vor fünf Jahren. Damals fanden 3500 Menschen Platz auf der Brunau. Im Letzigrund sind am Samstag die Haupttribüne und der Sektor D samt Südkurve geöffnet. Cornioley hofft auf 6000 bis 7000 Fans: «Das wäre eine schöne Zahl.»

Und sportlich? Rechnet er sich nicht allzu viel aus: «Aber auf eine Sensation hoffen darf man immer.» Die Zeichen, dass der FCZ die Amateure unterschätzt, stehen allerdings eher schlecht. Zumindest Trainer Bo Henriksen nimmt die Partie so ernst, dass er im Vorfeld nicht einmal verraten mag, ob sein FCZ auch in dieser Saison mit Goalie Nummer 2, Zivko Kostadinovic, in die Cupspiele starten wird.

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

Fehler gefunden?Jetzt melden.