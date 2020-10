Unihockey stoppt sofort Betrieb – Cup-Hits und Frauenderby abgesagt Bis Ende November finden in der Schweiz weder Meisterschafts- noch Cuppartien statt. Sehr viele Spielabsagen drohten. Das Unterland ist stark betroffen. red

Obwohl in der Unihockeyszene sehr viel Vorbeugendes gegen das Coronavirus getan wurde, so galt zum Beispiel in den Hallen Maskenpflicht, in mehreren Hallen sogar eine Maskenpflicht für Kinder, musste die Saison jetzt wegen des Coronavirus unterbrochen werden. Foto: Leo Wyden

Die Meisterschaft im Schweizer Unihockey wird per sofort in allen Ligen und Spielformen bis Ende November unterbrochen. Dies teilt der Verband am Freitag mit. «Der Verband will seine Verantwortung als grösster Hallensportverband der Schweiz gegenüber der Gesellschaft sowie allen Unihockeyspielerinnen und -spielern wahrnehmen und einen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus leisten», sagt Zentralpräsident Daniel Bareiss.

Kein Derby gegen Rychenberg

Im Unterland greift die Massnahme bereits am Freitag. Die Schweizer Sechzehntelfinal Cupspiele der Männer, Bülach Floorball (1. Liga) gegen Fribourg (NLB), Black Sticks Embrach (3.) gegen Rychenberg Winterthur (NLA) und Bern Capitals (1.) gegen Bassersdorf Nürensdorf (1.), fielen bereits am ersten Tag der Verordnung als erste Partien aus. So wie am Samstag das brisante Frauen NLA-Derby Rychenberg Winterthur gegen Kloten-Dietlikon Jets und in der

NLB Hot Chilis Rümlang-Regensdorf gegen Appenzell.