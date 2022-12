Die Noten der Schweizer – Da ist er ja, der andere Granit Xhaka Im Schweizer Captain wummert es wieder, der Ersatzgoalie nimmt fleissig Lebertran – und auf dem Notizzettel von Remo Freuler steht endlich etwas drauf. Unsere Einzelkritiken. Florian Raz Doha Ueli Kägi Doha

Gregor Kobel – Note 4,5

Da hilft auch kein Lebertran – Gregor Kobel wird zum 1:1 geschlagen. Foto: Patrick T. Fallon (AFP)

Hat entweder immer brav seinen Lebertran getrunken. Oder er ist einfach resistenter als Yann Sommer gegen katarische Klimaanlagen, die dafür sorgen, dass man in der Wüste regelmässig von 30 Grad zu 18 Grad und wieder zurück wechselt. Steht wegen Sommers Wintergrippe zum vierten Mal im Tor des Schweizer Nationalteams. Und fast ist man froh, dass Ricardo Rodriguez in der 64. Minute den Ball spektakulär schlecht direkt zum Gegner einwirft. So kann Gregor Kobel wenigstens noch so etwas wie eine Parade zeigen. Zuvor kassiert er ohne Mitschuld zwei Tore. Wird am 6. Dezember 25 – dann spielt die Schweiz gegen Portugal.