6-Millionen-Projekt im Furttal – Dach ist undicht, doch Katholiken lehnen Kirchensanierung ab Die Kirchenpflege steht vor einem Scherbenhaufen. Die Katholikinnen und Katholiken im Furttal haben die Sanierung ihrer Kirche klar abgelehnt. Anna Bérard

Die katholische Kirche in Regensdorf ist vor 50 Jahren erbaut worden. Foto: Sibylle Meier

Das Gebäude ist marode, Mängel müssen behoben werden. Denn bereits rinnt das Kirchendach an mehreren Stellen. Isolation und Technik genügen den Anforderungen nicht mehr, wie die Kirchenpflege stets betont. Aber: Die Vorlage zur Sanierung des Pfarreizentrums St. Mauritius in Regensdorf ist gescheitert. Mit 60,8 Prozent Nein-Stimmen haben die Mitglieder der römisch-katholischen Kirche aus den Furttaler Gemeinden den Baukredit von 6,17 Millionen Franken abgelehnt. Einzig in Hüttikon wurde die Vorlage mit 56,9 Prozent Ja-Stimmen angenommen. In Regensdorf liegt der Nein-Stimmen-Anteil mit 60,96 Prozent etwas über dem Durchschnitt.