Steigende Schülerzahlen – Dällikon braucht dringend mehr Kindergärten Die Gemeindeversammlung stimmt am 12. September über einen Projektierungskredit für den Neubau eines Kindergartens ab. Anna Bérard

Die Schulanlage Leepünt (Bildmitte) stammt aus dem Jahr 1965 und ist mehrmals erweitert und saniert worden. Die Kantonsstrasse durch Dällikon ist oben im Bild zu sehen. Foto: Google maps

Der Gemeinderat unterbreitet der Gemeindeversammlung am 12. September eine Vorlage für den Neubau eines vierfachen Kindergartens. Dabei kommt der Projektierungskredit von 285’000 Franken zur Abstimmung.

Der Gemeinderat rechnet mit Investitionskosten von rund 6,875 Mio. Franken. Die Urnenabstimmung über die Projektgenehmigung und die Krediterteilung ist auf den 22. September 2024 vorgesehen. Die Abstimmungsvorlage wird den Stimmberechtigten vorher an einer vorberatenden Gemeindeversammlung im Frühling 2024 unterbreitet.

Wie der Gemeinderat in der amtlichen Publikation der Gemeindeversammlung schreibt, haben die Dälliker Stimmberechtigten 2015 den Kredit für die Erweiterung und Sanierung der Anlage Leepünt genehmigt. Der Trakt 4 wurde 2018 fertiggestellt, und die neuen Schulräume wurden in Betrieb genommen.

Steigende Schülerzahlen

Seither haben sich die Primarschülerzahlen weiter nach oben entwickelt. Wurden 2015 noch 342 Schülerinnen und Schüler an der Primarschule Dällikon unterrichtet, waren es 2020 bereits 367. Für das Schuljahr 2023/24 werden total 397 Schulkinder erwartet, bis zum Schuljahr 2024/25 wird eine Gesamtschülerzahl von 423 prognostiziert. Aufgrund dieser Entwicklung wird bereits ab dem kommenden Schuljahr dringend zusätzlicher Schulraum benötigt.



Eine Analyse des bestehenden Schulraums hat ergeben, dass neue Pflichtangebote der Primarschule, vor allem im sonderpädagogischen Bereich, dort untergebracht werden mussten, wo Platz vorhanden war – oftmals in zu grossen Räumen im Verhältnis zur Anzahl der betreuten Kinder. Mit einer Bereinigung der bestehenden Raumnutzung kann eine klare konzeptionelle Gliederung der Nutzungen erreicht werden. Räume für sonderpädagogische Angebote können zusammen mit Kindergärten in einem Trakt zusammengefasst werden. Die dadurch frei werdenden Schulräume stehen wieder als Klassenzimmer zur

Verfügung.



Neubau ersetzt alten Kindergarten

Um die Erkenntnisse aus der Schulraumanalyse umzusetzen, wird anstelle der ursprünglich vorgesehenen Aufstockung oder Erweiterung des Traktes Leepünt 4 der Ersatz des alten Kindergartengebäudes (Kindergarten 1 + 2) durch einen Neubau am gleichen Ort als Basis für die Schulraumerweiterung gewählt. Dadurch kann die angestrebte konzeptionelle Gliederung erreicht werden. Mit dem Ersatz der veralteten Bausubstanz durch einen Kindergartenneubau ergeben sich erhebliche energetische Verbesserungen. Ausserdem können die an Kindergärten gestellten Anforderungen bezüglich Raumgrössen und Gruppenräume erfüllt werden. Die Sondernutzungen wie Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und Schulische

Heilpädagogik (SHP) finden künftig in kleineren, der Benützung angepassten Räumen statt.

