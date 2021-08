Neubau auf ehemaligem Wolffkran-Areal – Dällikon erhält einen Coop-Supermarkt und ein Verteilzentrum Auf dem ehemaligen Firmengelände von Wolffkran sollen ein Coop-Supermarkt und ein Verteilzentrum entstehen. Wer dort Ware ausliefern wird, ist noch offen. Anna Bérard

Auf dem Areal mit dem roten Kran ist ein Coop-Supermarkt geplant. Die Zufahrt erfolgt über die Industriestrasse links im Bild. Foto: Francisco Carrascosa

An der Hauptstrasse durch die Dälliker Industrie entsteht ein Gewerbehaus, geplant für zwei ganz spezifische Mieterschaften. Davon ist erst eine bekannt: Coop plant dort einen Supermarkt mit einem Kundenparkplatz vor dem Eingang. Bei der zweiten Mieterschaft dürfte es sich um eine Firma handeln, die ein Verteilzentrum eröffnen will.

Das geht aus dem Baugesuch für den sogenannten Neubau Gewerbehaus Dällikon hervor, das derzeit bei der Gemeindeverwaltung öffentlich aufliegt.

Vierter Coop-Supermarkt im Furttal

Coop will bis zum Vorliegen der Baubewilligung keine weiteren Angaben zum Projekt machen. Bislang führt Coop drei Supermärkte im Furttal: einer in Buchs und zwei in Regensdorf. «Wir glauben an die bestehenden Standorte und planen keine Veränderungen, abgesehen von der bereits bekannten Modernisierung und Optimierung der Verkaufsstelle im Rägi Märt», schreibt die Coop-Medienstelle auf Anfrage. Dällikon hat mit dem Spar in Dorfzentrum einen Lebensmittelladen.