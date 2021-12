Linda Fäh zu Gast – Dällikon feiert Weihnachtszeit mit kleinem Konzert und viel Licht Eine spezielle Beleuchtung und musikalische Darbietungen sorgten am «Weihnachtszauber» in Dällikon für gute Stimmung am letzten Adventswochenende. Stephan Mark Stirnimann

Sängerin Linda Fäh war in Dällikon Teil des «Weihnachtszaubers». Sie freute sich, dass der Anlass eine Bühne für Künstlerinnen und Künstler bot. Foto: Raisa Durandi

Wer sagt, dass ein Industriequartier grau und unbelebt sein muss? Der Anlass «Weihnachtszauber in Dällikon» verblüffte am Wochenende sowohl die Augen als auch die Ohren der Besucherinnen und Besucher der Langwiesenstrasse. Bereits vor dem Eindunkeln am Samstagabend sorgten einige musikalische Sterne für beste Unterhaltung, allen voran Schlagersängerin Linda Fäh. Erst kürzlich hat sie ihren neuen Song «Schwestern» veröffentlicht, den sie ihrer Schwester Sina gewidmet hat. «Jede Bühne, die wir Künstler zurzeit bekommen, gibt uns eine Perspektive», erklärte sie. Aber nicht nur der Auftritt von Fäh lockte Gäste an die kleine Veranstaltung. Der Schweizer Nachwuchssänger Flavio Rizzello aus Thalwil wärmte das Dälliker Publikum mit seinen Liedern auf. Und schliesslich sorgte die Band Bonnie and the Groove Cats für rockige Töne mit einem Schuss Soul.

Eine eigene Lichtinstallation für die Industrie

Ursprünglich hätte der Event auf der gesperrten Langwiesenstrasse bereits vergangenes Jahr stattfinden sollen. Doch aufgrund der Pandemie wurde daraus nichts. «Corona konnte uns dieses Jahr dank unseres Outdoor-Konzepts keinen Strich durch die Rechnung machen», erklärte Organisator Jürg Frei, der dank seinen Kontakten in der Musikbranche das Konzertprogramm erst ermöglicht hatte. Als Mitglied der Geschäftsleitung bei der Carrosserie Aeschlimann AG, welche letztes Jahr ihr 50-Jahr-Jubiläum feierte, holte er sich weitere lokale Firmen ins Boot. Darunter die Firma Kummler + Matter EVT AG, welche die Weihnachtsbeleuchtung «Lucy» an der Bahnhofstrasse in Zürich konzipiert hatte. Nun sorgte die Lichtinstallation «Carro» – im Zickzackmuster auf einer Länge von 400 Metern über der Strasse aufgehängt – für eine verzauberte Stimmung.

Bei den Anwesenden kam der Weihnachtszauber gut an. Besucherin Jeannine Egle aus Buchs genoss sichtlich das Farbenspiel und das nostalgische Kinderkarussell, welches auf ihre beiden Kinder Nils und Tim eine grosse Anziehungskraft ausübte. Noelle Eggenberger von der Pfadi Embrachertal sorgte beim Karussell dabei für sichere Fahrten. Der Mix an Unterhaltung war reichhaltig. So stellten währenddessen auf der anderen Seite Mitarbeitende der Firma Celsio Kälte + Klima AG ein Lehrlingsprojekt in Form eines Kühlmöbels für Supermärkte aus.

Für amüsante Abwechslung sorgte der Ritt auf dem mechanischen Stier namens Olaf. Niemand konnte in Dällikon den Rekord von 156 Sekunden brechen, dafür gab es einige gute Schnappschüsse für das Familienalbum. Die sechsjährige Cheyenne aus Adlikon schaffte es immerhin auf 20 Sekunden und landete weich auf dem Luftpolster. «Hier werden Jung und Alt bestens unterhalten», sagte ihre Mutter Irène Hauser. Ein weiterer junger Besucher, der dreijährige Owen aus Dänikon, zeigte sich begeistert von den aufgestellten Fussballtischen. Dort spielte er gegen Mutter Bridgette Ryser und lag schnell einmal im Vorsprung, dank etwas Schützenhilfe vom Vater. Für Jürg Frei, dem Musik am Herzen liegt, und viele Anwesende, klingt der «Weihnachtszauber Dällikon» noch lange nach.

