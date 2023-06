Einkaufen im Furttal – Mit dem neuen Coop hat Dällikon nun zwei grosse Detaillisten Seit heute hat Dällikon eine Einkaufsmöglichkeit mehr. Schokolade, Brot und Gemüse sollen dabei vorwiegend selbst gescannt werden. Severin Hartmann

Die neue Coop-Filiale in Dällikon. Foto: Balz Murer

Auf einer Ladenfläche von rund 900 Quadratmetern verspricht der neue Coop in Dällikon Marktstimmung. Damit meint der Detailhändler seine Auswahl an Convenience- und Molkereiprodukten, die bunte Vielfalt in der Gemüse- und Früchteabteilung und das Take-away-Angebot.