Neubau in der Industrie Dällikon – Dällikon könnte zur Wellness-Destination für Autos werden Jetzt liegt das Baugesuch für ein Gewerbehaus in der Dälliker Industrie auf. Geplant ist eine Autowaschstrasse namens Auto-Spa. Und eine Prüfstelle für Miet-Leasing-Autos. Anna Bérard

Eine Autowaschstrasse wie diese in Frauenfeld soll bald auch in Dällikon stehen. Foto: Osterwalder St. Gallen AG

In der Dälliker Industrie ist ein zweistöckiger Neubau ausgesteckt. Bauherrin ist die Firma Osterwalder, die auch die Avia-Tankstellen betreibt. Das Baurecht auf dem Grundstück hat Jwan Aeschlimann von der Dälliker Carrosserie Aeschlimann. Das Projekt ist ein gemeinsames: eine Autowaschanlage, die Osterwalder in Anlehnung an Wellness Auto-Spa nennt. Fünf solcher Auto-Spas sind in der Ostschweiz bereits in Betrieb. Das Dälliker Bauprojekt wäre die erste Anlage im Kanton Zürich.