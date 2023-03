Forever Pollution Project – Dällikon weist hohe Bodenbelastung mit Chemikalien auf Ein Journalistennetzwerk hat die Problematik um die langlebigen Substanzen namens PFAS aufgegriffen. In Dällikon sind die Werte jedoch weit höher als angegeben. Andrea Söldi

Auf einem Gemüsefeld in Dällikon wurde eine hohe Belastung mit PFAS-Giftstoffen nachgewiesen. Wo genau der Messstandort liegt, ist aber nicht bekannt. Archivfoto: David Baer

Dällikon, Opfikon-Glattbrugg, Bülach, Höri und Glattfelden – in diesen fünf Unterländer Gemeinden soll die Belastung mit sogenannten PFAS-Chemikalien (siehe Infobox) beunruhigend sein. Ein internationales Journalistennetzwerk hat kürzlich eine Recherche publik gemacht (Forever Pollution Project), über die auch diese Zeitung berichtete. In der Schweiz wurden insgesamt 134 Hotspots identifiziert, die eine so hohe Konzentration aufweisen, dass es langfristig gesundheitsschädlich sein könnte. Die Unterländer Standorte weisen dabei Werte auf, die weit über den vom Projekt festgelegten Grenzwerten von 100 Nanogramm (ng) pro Liter Wasser oder Kilogramm Boden liegen.