Gegen Islamismus – Dänemark verbietet die Finanzierung von Moscheen Die sozialdemokratische Regierung in Kopenhagen lässt ab Montag keine «antidemokratischen» Spenden mehr zu. Mit dem neuen Gesetz zielt sie vor allem auf muslimische Organisationen. Kai Strittmatter

Viele Moscheen in Dänemark wurden offenbar zu einem grossen Teil von Ländern wie der Türkei, Saudiarabien oder Katar finanziert: Minarette der Imam-Ali-Moschee in Kopenhagen. Foto: Guillaume Baviere (Flickr)

Am Montag wird in Dänemark ein Gesetz in Kraft treten, das offiziell «antidemokratische» Spenden von möglicherweise extremistischen Kräften aus dem Ausland verbietet. Hinter dieser Formulierung steht der Versuch, Spenden muslimischer Organisationen und Regierungen an Moscheeverbände in Dänemark zu unterbinden.

«Es gibt extremistische Kräfte im Ausland, die versuchen, unsere muslimischen Bürger gegen Dänemark aufzubringen und einen Keil in unsere Gesellschaft zu treiben», erklärte Integrationsminister Mattias Tesfaye. Mehrfach hätten dänische Moscheen Millionenspenden «zum Beispiel aus dem Mittleren Osten» erhalten: «Dagegen unternimmt die Regierung nun etwas.»