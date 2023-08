Boppelsen, Dänikon, Hüttikon, Otelfingen – Dänikerin will in die Schulpflege der Sek Stefanie Marti ist die einzige Kandidatin für die Ersatzwahl der Schulpflege Sekundarschule unteres Furttal. Anna Bérard



Nach dem Rücktritt von René Wieser braucht die Schulpflege der Sekundarschule unteres Furttal (SekUF) ein neues Mitglied. Der Hüttiker führt das Ressort Personal und Sicherheit. Jetzt hat der Gemeinderat Otelfingen, der die wahlleitende Behörde ist, die provisorischen Wahlvorschläge publiziert. Genau gesagt ging lediglich ein Wahlvorschlag ein: Stefanie Marti aus Dänikon will das Amt in der Schulbehörde für den Rest der Amtsdauer 2022 bis 2026 übernehmen. Die 43-jährige kaufmännische Angestellte ist parteilos. Bleibt es bei der einen Kandidatur, so wäre Stefanie Marti in stiller Wahl gewählt. Bis am Freitag, 18. August, um 13.30 Uhr können Wahlvorschläge aber noch zurückgezogen oder geändert werden oder auch neue Wahlvorschläge beim Gemeinderat Otelfingen eingereicht werden.

Anna Bérard ist Redaktorin im Ressort Zürcher Unterland. Sie arbeitet seit 13 Jahren im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.