Revision der Bau- und Zonenordnung – Dänikon will ein belebtes Dorfzentrum Zwei Gebiete stehen bei der Entwicklung des Furttaler Dorfs im Fokus. Und bei Einbürgerungen soll künftig nicht mehr das Volk das letzte Wort haben. Martina Hagenauer

Dänikon will sein Potenzial bestmöglich nutzen und gleichzeitig den Dorfcharakter behalten. In der neuen Bau- und Zonenordnung sind zwei Gebiete für die primäre Entwicklung definiert – eines links und eines rechts der Hauptstrasse. Foto: mcp

Viel Information prasselte am Donnerstagabend auf die Dänikerinnen und Däniker ein. Während der eigentliche Anlass, die Gemeindeversammlung, relativ schnell über die Bühne ging, hatte es der Informationsblock im Anschluss an die Versammlung in sich. Denn gleich zwei grosse Revisionen stehen in der Furttaler Gemeinde an: diejenige der Gemeindeordnung und die der Bau- und Zonenordnung (BZO). Letztere startet voraussichtlich Mitte September in die öffentliche Auflage. Hochbauvorstand Christian Lucek informierte die Anwesenden über die wichtigsten Eckdaten der Pläne, «die Stossrichtung», wie er es nannte. Im Fokus steht das Gebiet Brenni – in nächster Nähe zum Restaurant Frohsinn, dem Gemeindehaus, dem Anna-Stüssi-Haus und dem Volg. Dieser Parzelle wird ein besonderer Stellenwert beigemessen. So sei es der Gemeinde wichtig, einen belebten und attraktiven Dorfkern zu schaffen. «Das Gebiet Brenni ist prädestiniert für die Bildung eines Dorfplatzes und die Aufwertung des Dorfzentrums», sagte Lucek.